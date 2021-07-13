У Запоріжжі водій самоката заплатить понад 120 тисяч гривень за наїзд на пішохода

Шевченківський районний суд Запоріжжя зобов’язав стягнути 127 тисяч гривень компенсації з водія електросамокату, яка збила людину на тротуарі.
Відповідне рішення від 19 квітня 2021 року оприлюднене у державному реєстрі судових рішень.
Згідно з даними слідства, потерпіла рухалась по пішохідному тротуару. У той же час тротуаром на самокаті разом з дитиною у попутному напрямку рухалась обвинувачена. В якийсь момент остання скоїла наїзд на пішохода, внаслідок чого та отримала перелам стегна.
Відповідно до ст. 291 Кримінального кодексу України обвинуваченій призначили покарання у вигляді позбавлення волі, однак з огляду на обставини, що пом’якшують покарання, звільнили від його відбуття.
Разом з тим суд зобов'язав обвинувачувану компенсувати 102 тис. гривень матеріальної шкоди, а також виплатити 23 тис. гривень моральної шкоди та 2 тис. гривень витрат на правничу допомогу.
Нагадаємо, у червні Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва.