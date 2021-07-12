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У Дніпрі викрили 10 підпільних казино з оборотом понад мільйон гривень

Роботу нелегальних закладів припинено.

У Дніпрі викрили 10 підпільних казино з оборотом понад мільйон гривень
Фото: dnipr.gp.gov.ua

 У Чечелівському та Новокодацькому районах міста Дніпро протягом червня правоохоронці викрили і припинили діяльність 10 нелегальних гральних закладів.

Про це інформує пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

"Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях, де громадянам незаконно надавався доступ до азартних ігор, правоохоронними органами вилучено 14 гральних автоматів, 80 персональних комп’ютерів та електронні рулетки", - сказано в повідомленні.

За попереднім підрахунком, організатори нелегальних гральних закладів щомісячно отримували виручку у понад мільйон гривень готівкою.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

Фото: dnipr.gp.gov.ua

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється коло причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, що гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років.

В 2020 році в Україні було прийнято закон, який легалізує роботу казино та гральних автоматів.

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