"Укрзалізниця" запускає потяг із Дніпра до Авдіївки

Новий поїзд курсуватиме з 24 червня щодня, крім середи.

"Укрзалізниця" повідомила про розширення внутрішнього залізничного сполучення з Донецькою областю. З 24 червня розпочинає курсування регіональний потяг Дніпро - Авдіївка.

Як інформує пресслужба компанії, потяг №826 Дніпро - Авдіївка вирушатиме о 09:56 і прибуватиме до Авдіївки о 14:23.

Зворотно потяг №825 Авдіївка - Дніпро вирушатиме о 15:19 і прибуватиме до Дніпра о 19:43. Він курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине та інші.

"Новий поїзд починає курсування з 24 червня щоденно, крім середи. Також сполучення буде відсутнє 27, 28, 29, 30 та 31 липня цього року в зв’язку з проведенням сезонних ремонтних робіт на колії", - повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, з 26 червня УЗ призначає денний поїзд Інтерсіті з Києва до Одеси.