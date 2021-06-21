Hyundai став власником виробника роботів Boston Dynamics

Корейська компанія Hyundai Motor у понеділок, 21 червня, завершила угоду з придбання американського виробника роботів Boston Dynamics Inc.

Про це повідомляється на сайті Boston Dynamics.

Корейці придбали 80% акцій компанії, яка була оцінена у 1,1 млрд доларів. Решту 20% зберегла за собою японська холдингова компанія Softbank, яка була власником Boston Dynamics з 2017 року.

Придбання Boston Dynamics пов'язане з бажанням Hyundai стати постачальником інтелектуальних мобільних рішень.

В рамках цієї стратегії корейська компанія інвестує у так звані технології майбутнього, включаючи безпілотні автомобілі, штучний інтелект, безпілотні літальні апарати для міст, інтелектуальне виробництво і робототехніку.

Очікується, що угода з Boston Dynamics довзолить Hyundai отримати повний ланцюг постачання - від виробництва компонентів для роботів до інтелектуальних логістичних рішень.

Нагадаємо, що Boston Dynamics пустила в продаж свого першого комерційного робота-собаку Spot в червні 2020 року. У березні 2021 року компанія показала робота Stretch, який вміє переставляти коробки і призначений для роботи на складах.

Крім того, компанія розробляє людиноподібного робота Atlas.