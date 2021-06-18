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Україна отримає гроші за транзит навіть в разі добудови "Північного потоку-2", - глава НАК "Нафтогаз"

Він нагадав, що було підписано контракт з гарантією "качай або плати".

Україна отримає гроші за транзит навіть в разі добудови "Північного потоку-2", - глава НАК "Нафтогаз"
Фото: oligarh.media

Навіть якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", Україна все одно буде отримувати гроші за контрактом. В умовах, навіть якщо транзиту не буде. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Право на владу".

Він нагадав, що було підписано контракт з гарантією "качай або плати".

"Тобто коли Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде через територію України. Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо " Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом повинна отримувати мільярди доларів", - сказав Вітренко.

4 червня президент РФ Володимир Путін заявив про завершення укладання першої нитки трубопроводу «Північний потік-2» в Балтійському морі.

8 червня голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко провів ряд ділових зустрічей з американськими сенаторами в Вашингтон в спробі їх переконати ввести нові санкції США проти газопроводу.

В інтерв'ю агентству Bloomberg, Вітренко повідомив, що на даний момент на розгляді Конгресу США знаходиться проєкт закону про додаткові обмеження проти проєкту. Як повідомив сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, Україна розробила кілька напрямків протистояння російському газопроводу «Північний потік-2».

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова піти в Стокгольмський арбітраж, якщо Росія зупинить транзит газу через Україну в разі реалізації «Північного потоку-2». У той же час міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допустив, що Україна може погодиться обговорити компенсацію, якщо їй запропонують переговори.

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