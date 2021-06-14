Вітренко літав у США переконувати не допустити запуску "Північного потоку-2"

За його словами, можуть впровадити сертифікаційні санкції.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко відзвітував про візит до США, під час якого він зустрічався з представниками Білого дому, Конгресу і Держдепу задля перемовин щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Пріоритетним завданням нині є задіяння всіх важелів і можливостей, аби не допустити запуску газогону, повідомили на сторінці "Нафтогазу" в Facebook.

Вітренко заявив, що план полягає в тому, щоб разом з виконавчою владою США зупинити "Північний потік-2".

"Для цього є позитивні тенденції. Ми, наприклад, чули голову Держдепу пана Блінкена, його виступ перед комітетом з міжнародних питань в Конгресі, де він прямо сказав, що адміністрація буде розглядати питання зняття обмежень на накладання санкцій. Тобто адміністрація розглядає все ж таки дієві санкції проти "Північного потоку AG" - це компанія. А також вони розглядають питання накладання сертифікаційних санкцій, які унеможливлять сертифікацію "Північного потоку-2" компаніями, які дають сертифікати", - пояснив Вітренко.

Він додав, що конгресмени також переконують адміністрацію США щодо застосування санкцій і розглядають "план Б" – ухвалення додаткових законів, які змусять накласти санкції.

Вітренко заявив, що Україна робитиме все, щоб газогін не запустили.

Нагадаємо, що Україна закликала США застосувати санкції проти оператора Nord Stream AG, але Штати від цього відмовилися. Блінкен заявив, що виведення Вашингтоном з-під санкцій оператора Nord Stream 2 має “практичне значення”. Він нагадав, що будівництво газопроводу почалося в 2010 році, і на момент, коли нова адміністрація США набула повноважень, проєкт був завершений на 90%. Тобто, за словами Блінкена, враховуючи майже завершене будівництво проєкту, в Держдепартаменті США дійшли висновку, що санкції проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати трубопровід.

10 червня компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладки труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з’єднані між собою. Тривають роботи на другій нитці газопроводу.