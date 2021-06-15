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"Укрзалізниця" вирішила замовити 100 вагонів у Крюківського заводу

Контракт фінансується за рахунок держбюджету.

"Укрзалізниця" вирішила замовити 100 вагонів у Крюківського заводу
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" вирішила підписати контракт на поставку 100 пасажирських вагонів з Крюківським вагонобудівним заводом без проведення аукціону

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

В обґрунтуванні переговорної процедури тендеру пояснюється, що КВБЗ - єдине підприємство, яке пообіцяло поставити 100 вагонів за 12 місяців.

З іншими виробниками, до яких звернулася "Укрзалізниця", домовитися не вдалося б. Так, Гомельський вагонобудівний завод запросив на виконання контракту два роки, Ташкентський завод - півтора роки.

В іспанській Patentes Talgo сказали, що зможуть почати поставки тільки через два роки після підписання договору, в "Сіменс Україна" - що вагони на ширину колії 1520 мм не виробляють, в Pesa Bydgoszcz - що зможуть почати серійне виробництво тільки у квітні 2023 року.

Ще два заводи - Харківський і казахстанський "Тулпар" - залишили запити без відповіді.

Враховуючи, що під час невдалого тендеру, оголошеного в лютому, заявленим технічним вимогам відповідав тільки один учасник (Крюківський вагонзавод), з ним і підписують контракт за переговорною процедурою.

Підприємство буде зобов'язане поставити 51 звичайний купейний вагон, 12 вагонів СВ, а також 37 купейних вагонів, адаптованих для перевезення пасажирів з інвалідністю.

За словами в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, компанія планує отримати першу партію вагонів через шість місяців після підписання контракту, а решту - максимум через 12 місяців, тобто якраз під "високий сезон" перевезень 2022 року.

Вартість контракту - 3,042 млрд гривень. Третину суми компанія заплатити виробнику авансом, решту 70% - після виконання контракту.

Нагадаємо, у березні 2020 року президент Володимир Зеленський приїждав на Крюківський вагонзавод, запропонувавши "Укрзалізниці" купити у підприємства три дизель-поїзди і до 100 вагонів.

Дизель-поїзди вже виготовляються за контрактом 2018 року, а гроші на вагони було закладено в державний бюджет 2021 року.

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