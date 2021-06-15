Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії

Верховна Рада ухвалила президентські законопроєкти так званої податкової амністії (№5155 і №5153), що передбачають проведення одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб з 1 вересня 2021 по 1 вересня 2022.

За законопроєкт №5153 проголосували 243 народні депутати.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що фізичні особи, зокрема і самозайняті, можуть подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням своїх активів, якщо ці активи були набуті за рахунок доходів, що підлягали оподаткуванню, але з яких не було сплачено податки і збори. Оподаткувати можна ті активи, які були набуті до 1 січня 2021.

Джерела походження своїх активів у декларації вказувати непотрібно. Задекларувати можна валюту (крім готівки), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних осіб, що знаходяться як в Україні, так і за кордоном. Подати декларацію можна тільки в електронному вигляді, особисто чи з нотаріусом.

Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначатиметься за такими ставками:

– 5% щодо активів в Україні

– 7-9% щодо активів за кордоном

– 2,5% щодо ОВГЗ

Не оподатковуватиметься: квартира - до 120 кв. м.; будинок - до 240 кв. м; техспоруди до 60 кв.м.; земділянки - у межах норм безоплатної приватизації.

Нардеп "Слуги народу" Павло Фролов у блозі "Цензор.нет" пояснив, що при розстрочці на 3 роки застосовуватимуться ставки відповідно 6%, 11,5% та 3%. Під таке декларування підпадатимуть усі, крім політиків/чиновників/інших держслужбовців які з 1.01.2010 року виконували публічні функції та "підсанкційні" особи.

Не можуть бути об’єктом декларування:

активи, отримані внаслідок кримінальних правопорушень, крім отриманих від ухилення від сплати податків/зборів чи порушень валютного законодавства

активи осіб, щодо яких відкрито провадження за легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансування тероризму, використання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків та інших психотропів, та корупційними статтями

Держава гарантує звільнення у разі сплати у повному обсязі суми збору з одноразового добровільного декларування від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства та від обов'язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, які стали джерелом одержання активів, зазначених таким декларантом в одноразовій декларації.

Законопроєкт №5155 передбачає звільнення від відповідальності добровільних декларантів за порушення законодавчих актів щодо валюти і валютних операцій. Він був узвалений на засіданні 3 червня.

Нагадаємо, що ідея подання добровільної "нульової" декларації виникала і за попередньої влади.

У лютому 2021 Володимир Зеленський зареєстрував у парламенту пакет податкових документів, зокрема і законопроєкт про добровільні декларації. У першому читанні закон схвалили в березня цього року.