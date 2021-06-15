Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії

Верховна Рада ухвалила президентські законопроєкти так званої податкової амністії (№5155 і №5153), що передбачають проведення одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб з 1 вересня 2021 по 1 вересня 2022.
За законопроєкт №5153 проголосували 243 народні депутати.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що фізичні особи, зокрема і самозайняті, можуть подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням своїх активів, якщо ці активи були набуті за рахунок доходів, що підлягали оподаткуванню, але з яких не було сплачено податки і збори. Оподаткувати можна ті активи, які були набуті до 1 січня 2021.
Джерела походження своїх активів у декларації вказувати непотрібно. Задекларувати можна валюту (крім готівки), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних осіб, що знаходяться як в Україні, так і за кордоном. Подати декларацію можна тільки в електронному вигляді, особисто чи з нотаріусом.
Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначатиметься за такими ставками:
– 5% щодо активів в Україні
– 7-9% щодо активів за кордоном
– 2,5% щодо ОВГЗ
Не оподатковуватиметься: квартира - до 120 кв. м.; будинок - до 240 кв. м; техспоруди до 60 кв.м.; земділянки - у межах норм безоплатної приватизації.
Нардеп "Слуги народу" Павло Фролов у блозі "Цензор.нет" пояснив, що при розстрочці на 3 роки застосовуватимуться ставки відповідно 6%, 11,5% та 3%. Під таке декларування підпадатимуть усі, крім політиків/чиновників/інших держслужбовців які з 1.01.2010 року виконували публічні функції та "підсанкційні" особи.
Не можуть бути об’єктом декларування:
- активи, отримані внаслідок кримінальних правопорушень, крім отриманих від ухилення від сплати податків/зборів чи порушень валютного законодавства
- активи осіб, щодо яких відкрито провадження за легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансування тероризму, використання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків та інших психотропів, та корупційними статтями
Держава гарантує звільнення у разі сплати у повному обсязі суми збору з одноразового добровільного декларування від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства та від обов'язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, які стали джерелом одержання активів, зазначених таким декларантом в одноразовій декларації.
Законопроєкт №5155 передбачає звільнення від відповідальності добровільних декларантів за порушення законодавчих актів щодо валюти і валютних операцій. Він був узвалений на засіданні 3 червня.
Нагадаємо, що ідея подання добровільної "нульової" декларації виникала і за попередньої влади.
У лютому 2021 Володимир Зеленський зареєстрував у парламенту пакет податкових документів, зокрема і законопроєкт про добровільні декларації. У першому читанні закон схвалили в березня цього року.