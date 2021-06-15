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Зеленський ветував закон про позбавлення волі за брехню в деклараціях

Депутати створили корупційну лазівку для недобросовісних декларантів.

Зеленський ветував закон про позбавлення волі за брехню в деклараціях
Фото: mintrans.news

Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, яким Верховна Рада відновила покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування. На думку президента, він створює корупційну лазівку для недобросовісних декларантів.

Про це повідомляється на сайті президента.

Під час розгляду законопроєкту в сесійній залі депутати внесли зміни в порядок декларування відомостей щодо рухомого й нерухомого майна, яке перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта. Відповідно до поправок, такі об’єкти зазначаються у декларації, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

Таким чином декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому надали відомості члени родини.

Зеленський вважає це лазівкою, яка дозволятиме недобросовісним декларантам не декларувати записане на родичів майно.

"Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", - пояснив президент.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними ряд положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму. 

Зокрема, суд скасував ст. 366-1 КК України, яка передбачала позбавлення волі терміном до двох років за брехню в деклараціях. 

В грудні 2020 року Рада прийняла "компромісний законопроєкт" про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і неподання декларації. Ним було встановлено відповідальність у вигляді штрафів, громадських робіт і обмеження волі, але не позбавлення. 

У НАЗК назвали умови, створені цим законом, "санаторними" для корупціонерів.

Тому в січні Зеленський зареєстрував новий законопроєкт, який передбачав ув’язнення за брехню в деклараціях

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