Зеленський сподівається на зустріч із Путіним "для активізації мирних переговорів"

При цьому він впевнений, що Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, бо розуміє, що Україна не відступить.

Володимир Зеленський сподівається на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним задля активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує її проведення без зрозумілих причин.

Про це він заявив у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Зеленський зауважив, що наразі Російська Федерація повільно відводить свої війська від кордонів з Україною після нещодавнього стягування збройних сил.

"Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде «Захід-2021» (спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2021», - ред.)", - сказав президент.

Однак, він вважає, що Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, "бо розуміє, що Україна не відступить, піде до кінця, і це може вилитися в Третю світову війну".

Зеленський наголосив, що сподівається на зустріч з президентом РФ для активізації мирних переговорів.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду (порядок денний, - ред.) та терміни", – сказав президент.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати в Москву в будь-який час. Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

Згодом ЗМІ повідомляли, що місцем зустрічі Зеленського та Путіна може стати Єрусалим.

Наприкінці травня в Кремлі заявили, що контакти з підготовки зустрічі президентів РФ та України тривають, але термінів такої зустрічі поки що не визначено.