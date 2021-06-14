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Засідання комітету щодо відтермінування обов'язкового дубляжу фільмів українською не відбулося, - Порошенко

16 липня закон про мову набере чинності.

Засідання комітету щодо відтермінування обов'язкового дубляжу фільмів українською не відбулося, - Порошенко
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, де мав відбутися розгляд змін до законопроєкту про незалежність Національної ради з питань телебачення та радіомовлення (№4107) щодо скасування обов'язковості української мови фільмів, не відбулося.

«Я маю приємну новину для українців. Наші представники об’єднаної опозиції сьогодні не дали проголосувати це на комітеті. І я закликаю, щоб ми зупинили це безглуздя зараз у Верховній Раді, якщо вони будуть планувати винесення його в зал», – повідомив під час виступу на погоджувальній Раді лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Це на словах ви робити піар нібито на боротьбі з олігархами, а на практиці – лобіюєте інтереси каналу олігархів, який планував і планує заробляти на цьому продукті Зеленського. Скажіть, будь ласка, хіба зараз хтось відчуває дискримінацію російської мови в Україні? Хіба взагалі існує ця проблема деінде, крім кісєльових, скабєєвих і соловйових?» – наголосив Порошенко.

На його думку, атаки депутатів монобільшості на українську мову виглядають особливо цинічними напередодні 30-ї річниці Незалежності України.

«16 липня має набрати чинності закон про мову, телебачення та радіомовлення, який є складовою частиною законодавства про мову, яке було вперше за 30 років запроваджене нашою командою. І яким було запроваджені квоти на українському телебаченні, радіо, книговидавництві, кіновиробництві. Особливо цинічно це виглядає, що атака на закони про мову робиться напередодні 30-ї річниці Незалежності України», – констатував Петро Порошенко.

«Спочатку цього року режисери «95-го кварталу» спробували приміряти Зеленському маску державника замість звичної йому ідеології «какая разніца». Але щойно високі державні інтереси вступили в конфлікт з «шкурними» комерційними розрахунками, маска державника Зеленського одразу ж спала. Бо український патріотизм для нього закінчується там, де починається російські гроші за показ «Папіка» «95-го кварталу», який продається на російському ринку», – резюмував Порошенко.

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