Разлюбить олигарха: в «Слуге народа» считают голоса за президентскую инициативу

Успеет ли парламент проголосовать президентский законопроект об олигархах до летних каникул? В «Слуге народа» на этот вопрос отвечают со сдержанным оптимизмом: фракция проголосует, но сомневаются, дадут ли голоса традиционные попутчики власти – группы «За майбутнє» и «Довіра». Как в «Слуге» планируют убеждать сомневающихся – читайте в материале LB.ua.

Готовятся, как «к операции спецназа»

После того, как Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект о деолигархизации, в «Слуге народа» начали подсчитывать количество возможных голосов «за». Чтобы стимулировать нардепов, президент пригрозил вынести вопрос об олигархах на референдум – если ВР не поддержит его законодательную инициативу.

Фото: EPA/UPG

«Во фракции понимают, что в таком случае царь будет хорошим, а бояре – плохими. Это не очень хороший сценарий. Во-первых, нужно собирать минимум 3 млн подписей, проводить референдум, куда никто не придёт. Тратить бюджетные деньги… Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы найти нужные голоса не только во фракции, но и подтянуть группы («За майбутнє», близкую к Игорю Коломойскому, и «Довіру», лояльную к аграрному «олигарху» Андрею Веревскому, – LB.ua). Хотя тут на всех этапах будут сложности. Как в самой фракции. Так и с группами», – поделился с LB.ua собеседник из «Слуги народа».

Публично в руководстве правящей партии подтверждают, что трудности будут. Так, глава фракции «СН» Давид Арахамия спрогнозировал «блокирование» не только законопроекта об олигархах, но и о повышении рентной платы. По его словам, в «Слуге» к этому уже готовятся, как «к операции спецназа».

Почему Ахметов «против»?

Упомянутый законопроект 5600 Кабмина о повышении рентной платы предполагает налоговые изменения для разных отраслей. Включая: налог на землю, недвижимость, добычу недр, золота и даже рентную плату за использование воды. Правительство Дениса Шмигаля подало его в парламент с целью «сбалансированность бюджетные поступления». В планах Кабмина – дополнительно получить минимум 50 млрд грн в год. По словам члена профильного банковского комитета, Ольги Василевской-Смаглюк, чтобы «свести концы с концами».

Фото: facebook/Ольга Василевська-Смаглюк - Округ 96 Ольга Василевськая-Смаглюк в перерыве между заседаниями парламента, 23 апреля 2021

«Антиахметовским» законопроект назвали из-за предложения установить новые ставки рентной платы для компаний, добывающих руду (с 62% содержимым железа) в размере 10%, если цена на 1 т на международном рынке будет $200 и выше. А если меньше $200 за тонну, то – 5%.

Показательно упоминание в законопроекте – 62% содержания железа в руде.

«Показатель в 62% содержания железа – непосредственно связан с доходностью бизнеса нашего соотечественника (холдинг «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского добывает 60% руды в Украине, – LB.ua) и дворца на Французской Ривьере (Ринат Ахметов недавно приобрел особняк на Французской ривьере стоимостью 200 млн. евро, – LB.ua)», – прямо на Ахметова намекает нардеп Василевская-Смаглюк.

На первый взгляд Минфин предлагает даже снизить ставки. Ведь сейчас в Налоговом кодексе они выше – 11-12%. Но «фишка» в том, что дифференциация будет привязана к мировым ценам на метал, которые с начала года взлетели почти вдвое. И продолжают расти. Плюс – расчетная стоимость будет определяться новой формулой, которая в итоге увеличит базу налогообложения рентой.

«Из 123 страниц законопроекта на самом деле только 3 страницы касаются прямо бизнеса Ахметова. Это в первую очередь руда. Дело не в ставках, а как раз в другой базе расчёта. Если ранее расчёты были от добычи, то теперь будут от реализации. Это изменение формулы. Поэтому выступает против», – объяснил замглавы налогового комитета, и глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Фото: Макс Требухов Ярослав Железняк

Также самому богатому гражданину Украины не нравятся новые налоги для солнечной энергетики, возврат акцизов на «зеленую энергетику», де-факто уменьшение зеленого тарифа.

«Плюс – отменяется норма на аренду земли для ГОКов, значительно увеличивается экологический налог, который должны платить все и это правильно. Но это ударит по нему (Ахметову, – LB.ua) в том числе, учитывая наличие предприятий. Увеличиваются сборы на отвалы (размещение на поверхности пустых пород, завершающий этап работ на карьерах, – LB.ua). Хотя на самом деле в большей степени закон ударит по всем нам», – добавил нардеп.

В ожидании поправочного спама

Глава партии «СН» Александр Корниенко тоже уверен, что процесс с принятием закона об олигархах попытаются затянуть. В первую очередь, подачей бесконечного количества правок. Во-вторых, альтернативными законопроектами, которые по процедуре «оттянут» время.

«Одна из оппозиционных фракций готовит альтернативный законопроект. Может, они ещё и конкретную фамилию пропишут – «Порошенко» в окончательных положениях», – не без иронии добавил он.

Фото: facebook/Слуга Народу Глава партии «СН» Александр Корниенко

По словам Корниенко, даже при таких раскладах парламент примет законопроект Зеленского об олигархах в первом чтении на пленарной неделе с 29 июня по 2 июля (далее до летних каникул у депутатов останется только две недели работы, после чего нардепы до осени будут трудиться на округах, в комитетах и с избирателями).

В комментарии LB.ua член «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, что пока о подготовке альтернативного законопроекта ему ничего неизвестно.

Глава профильного Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат «Слуги» Александр Завитневич не сомневается, что большинство членов Комитета рекомендуют парламенту проголосовать за президентский законопроект в первом чтении. «Все у нас будет спокойно и позитивно. Хотя о некоторых положениях (законопроекта) можно дискутировать… Кто-то уже сегодня говорит о критериях (определения «олигарх» по 4 пунктам). Это можно будет исправить, будут поправки депутатов. В первом чтении мы ведь голосуем за идею, а она хорошая. Думаю, проблем не будет», – заявил он в общении с LB.ua.

Фото: Слуга народа/Facebook Александр Завитневич

Однако неофициально «слуги» признаются, что не все так гладко.

«Думаю, что на этапе первого чтения большинство фракции действительно проголосует. Да, даже, те, кто связан с Коломойским, Ильей Павлюком (его неформальную группу в «Слуге народа» подозревают в излишней лояльности к Ринату Ахметову, – LB.ua). Но нам нужна «подушка» – группы, которые, как вы сами видите, голосуют уже долгое время с нами. С «Довірой» – пока минус. «За майбутнє» – будем убеждать. Это группа «любителей» строительства дорог у нас. Поэтому будем, будем и ещё раз будем этим убеждать», – с улыбкой рассказал о планах источник из руководства «Слуги».

Собеседник из орбиты Ильи Павлюка более пессимистичен. «Во фракции у нас если будет «за» 150 человек – это будет очень хороший результат. А что касается других фракций, кроме «Голоса», тем более групп, то это под очень большим вопросом. Пока что мы команд не получали. Давления из Офиса президента нет. Пока все обсуждают на этом этапе за рюмкой чая, как погоду», – иронизировал нардеп.

«Павлюк контролирует порядка 30-ти нардепов только в «Слуге», не считая внефракционных. Группа Разумкова – маленькая, до 10-ти человек (спикер публично озвучил замечания к законопроекту Зеленского, – LB.ua). Плюс – депутаты Игоря Валерьевича. Добавляем, делим, отнимаем. Только в «Слуге» – это максимум 188. Да, в первом чтении нажать кнопки могут все, включая отдельных депутатов из групп. Но как смогут убедить и чем ко второму чтению – это не простой вопрос», – уверен собеседник из неформальной группы Игоря Коломойского в «Слуге».

«Майбутнє» на паузе

Глава «Довіри» (20 депутатов – LB.ua) Олег Кулинич в комментарии LB.ua рассказал, что на данный момент решения по законопроекту об олигархах официально на заседании группы не рассматривалось.

«Но вот что касается законопроекта 5600, то мы его будем изучать, соберёмся, примем решение. Это ресурсный законопроект и дополнительные средства в бюджет. Надо смотреть. Там же много всего. Финальной версии ещё нет. Много вопросов по аграрной тематике. Но все, что нужно для страны, ресурсное, понятно, что мы будем по возможности, наверное, принимать как позитивное решение. Что же касается закона об олигархах, то идея имеет место быть. Нужно тоже изучать. Текст смотрели. Много того, что имеет место быть. Есть спорные моменты. Будем обсуждать», – пообещал он.

Фото: facebook/За майбутнє

Игорь Палица, глава партии «За майбутнє» убеждал LB.ua, что «не знаком пока с текстом закона». Предложив: «Давайте с понедельника». Сопредседатель парламентской группы «За майбутнє» Виктор Бондар, правда, с извинениями, но кратко написал, что «это комментировать не буду».

Источник в профильном оборонном комитете и нардеп «Слуги», резюмируя статус-кво, спрогнозировал: «Если все будет так, как сейчас, то будем рассматривать закон по полной процедуре (после первого чтения – правки на комитете, а затем ко второму чтению – в зале). Тогда до конца этой сессии, летних каникул точно не успеем. Перенесут все на осень».