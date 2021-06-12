Порошенко на Київському безпековому форумі розповів, як їздив на саміт ЄС без запрошення

Він висловив переконання, що і зараз ситуація настільки критична, щоб діяти рішуче й ефективно.

Україна має бути першим номером у порядку денному всіх міжнародних подій, які цими днями відбуватимуться в Європі. Таку точку зору п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив під час виступу на Молодіжному Київському безпековому форумі, присвяченому вступу Украни до НАТО.

Порошенко вперше розповів, як у 2014 році без запрошення приїхав у Брюссель і добився від тодішніх очільників країн Євросоюзу першої підтримки для України, зазначили в пресслужбі партії.

"2014 рік... Жахлива ситуація з війною. Жахлива ситуація в банківській сфері, фінансовій, в економічній сфері. Гібридна війна, застосування проти нас ембарго, застосування до нас енергетичної блокади. Мало хто пам’ятає, що в той час ще й діяли міжнародні санкції проти України. І в цих умовах я їду на саміт ЄС. Таємницю розкрию – без запрошення. Доїжджаю до Брюсселя. Замовляємо зустріч, заходимо на необхідний поверх, де проходить це засідання саміту, і прошу – повідомте, що президент України тут. Біля входу зустрічаю президента Франції Олланда, який щойно зробив найпотужніший тоді крок – скасував контракт з росіянами на постачання вертолітоносців «Містраль». Ангелу Меркель, Камерона, Помпео, Баррозу. І вони заходять туди і з голосу кажуть: «президент України хоче поінформувати членів саміту ЄС про поточну ситуацію». Після мого годинного брифінгу керівників держав, глав урядів у них не було вже ніякого іншого вибору. Закінчилося це тим, що в той день були запроваджені санкції проти РФ", – нагадав Петро Порошенко.

Він висловив переконання, що і зараз ситуація настільки критична, щоб діяти рішуче й ефективно.

"Вже в понеділок відбудеться саміт НАТО. На жаль, туди Україну не запросили і України там немає. Наступного дня – саміт Європейський Союз – США. 16 червня у Женеві доленосна зустріч Байдена і Путіна. Я б дуже хотів, щоб перед цією зустріччю відбулася зустріч Байдена і Зеленського. Незважаючи на внутрішні проблеми, зіткнення, на переслідування опозиції – я публічно і непублічно закликав наших партнерів зі США все таки цю зустріч організувати. Бо вона не для Зеленського, вона для України", – говорить Порошенко.

Він заявив, що саміт G7, саміт ЄС-США, саміт НАТО і зустріч з Путіним об'єднує тема України.

"Україна має бути першим пунктом в порядку денному всіх зустрічей. Захист українського суверенітету, територіальної цілісності, незалежності, ефективності санкцій та різноманіття інструментів, які цивілізований світ буде використовувати для того, щоб підвищити ціну, яку Росія платить і заплатить у випадку продовження агресії проти нашої держави", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко закликав українське суспільство до проактивної позиції.

"Ніхто і ніщо Україну й українців не зупинить тоді, коли ми йдемо в атаку. Нам треба об’єднатися, демократичним силам. І в цьому об’єднані врятувати Україну", – резюмує Порошенко.