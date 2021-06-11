На нову модель перейдуть секретаріат КМУ, Мінфін, Минцифра і НАДС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував реформу оплати праці в державних органах.

"Готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби", - цитує прем'єра його пресслужба.

Першими відомствами, які переведуть на нову фінансову модель, стануть Секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство цифрової трансформації та Національне агентство України з питань державної служби.

За словами Шмигаля, потім така система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах.

Нагадаємо, що зараз система оплати праці нараховує 11 складових, з який посадовий оклад становить менше половини. Решта - це різні премії, надбавки, стимулюючі виплати, розмір яких, як правило, визначає керівник, часто спираючись не на результати роботи, а на власне суб’єктивне бачення і відношення до працівника.

Реформа оплати праці передбачає впровадження класифікації посад державної служби за напрямами діяльності (28 професійних сімей посад), рівнем відповідальності (9 рівнів від першого керівного до початкового фахового), складністю обов'язків із присвоєнням відповідних класифікаційних кодів.

За оцінками НАДС, при діючій системі посадовий оклад становить менше 50% від оплати праці державного службовця, а за новою системою він збільшиться до 70%.