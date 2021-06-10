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Кличко перевірив хід робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході

Автосполучення мають відкрити через міст до кінця року.

Кличко перевірив хід робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході
архівне фото
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають: повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту, розпочинають демонтаж тимчасових опор. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після перевірки і оприлюднив відео.

«Хочу наголосити, що йдеться не тільки про міст через Дніпро, а про комплекс мостів, естакад і тунелів, що сполучать Поділ і Воскресенський масив. Ми вже на фінальній стадії будівництва. Зокрема, спорудили: естакаду на Рибальському півострові, з’їзд з Подільського мостового переходу на Набережно-Рибальську, міст через Дніпро, естакаду на Трухановому острові, міст через Десенку, естакаду в урочищі Горбачиха, заїзд на Подільський мостовий перехід з Набережно-Хрещатицької.  Також вже повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту. І починають процес демонтажу нижніх тимчасових опор», - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що тривають також роботи в бік Подолу – Верхнього та Нижнього валів. Також продовжується будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро і дорожнього покриття на території Русанівських садів. Під час виконання будівельних робіт фахівці використовують найсучасніші технології, матеріали, що зарекомендували себе на подібних об’єктах в багатьох країнах світу.

«Ми робимо все, щоб в кінці цього року відкрити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Наступний етап - метро на Троєщину. І, як я сказав, роботи з його спорудження розпочали», - підкреслив Віталій Кличко.

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