Київські обласні депутати підтримали звіт голови ОДА Володіна

Йому висловили довіру представники всіх фракцій, представлених у раді.

Депутати Київської обласної ради підтримали звіт голови обласної державної адміністрації Василя Володіна про роботу за минулий рік та ухвалили зміни до низки соціальних програм.

Це допоможе залучати обласні кошти на розбудову регіону, ремонти доріг та підтримку медицини, повідомили у пресслужбі обладміністрації.

Звіт Володіна був підтриманий народними обранцями з усіх політичних фракцій, представлених у раді: "Європейською солідарністю", "Слугою народу", "За майбутнє", "Батьківщиною" і ОПЗЖ.

Нагадаємо, що Василь Володін був призначений головою Київської обласної державної адміністрації в червні 2020 року. До цього він виконував обов'язки глави КОДА з березня.