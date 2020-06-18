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Зеленский назначил главой Киевской ОГА Володина

Ранее он был врио главы облгосадминистрации.

Зеленский назначил главой Киевской ОГА Володина
Василий Володин
Фото: Facebook/Vasyl Volodin

Президент Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов сегодня представил нового руководителя области.

Володин до назначения был временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Напомним, в конце мая Кабмин одобрил назначение Володина главой Киевской облгосадминистрации.

Предыдущий глава Киевской ОГА Алексей Чернышов был уволен президентом в марте 2020 года, поскольку его назначили министром развития громад и территорий.

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