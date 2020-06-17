Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП

Председатель политической партии «Европейская Солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба «ЕС».

В мероприятии также приняли участие Президент Европейской народной партии Дональд Туск, Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Кипр Никос Анастасиадес, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы правительств Болгарии, Ирландии, Латвии, Словении лидеры других политических партий - членов семьи Европейской народной партии.

В своем выступлении Петр Порошенко выразил глубокую благодарность лидерам Европейского Союза и Европейской народной партии за постоянную активную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ, направленных на укрепление демократических институтов, ускорения экономического развития и всестороннего сближения с Евросоюзом, сообщает пресс-служба.

«Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно отражать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств - Украины, Грузии и Молдовы - и предусматривать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС», - отметил Петр Порошенко.

Он выразил надежду на политическую поддержку со стороны ЕНП и последующего председательства Германии в Совете ЕС евроинтеграционного курса Украины. А также еще раз поблагодарил лидеров Евросоюза за решение ввести для граждан Украины безвизовый режим, открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений и укрепил взаимное доверие. В этом контексте Петр Порошенко выразил надежду на скорейшее снятие коронавирусных ограничений поездок украинских граждан в страны ЕС. И высоко оценил гуманитарную и макрофинансовую поддержку, которую оказывают европейские партнеры Украины в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

В контексте продолжающейся российской агрессии против Украины Петр Порошенко обратил внимание лидеров ЕНП на продолжение системных антиукраинских и антиевропейских кампаний со стороны Москвы.

«Россия продолжает агрессию против Украины в Донбассе и в Крыму, убивает украинских военных и гражданских, игнорирует выполнение Минских договоренностей, готовит военную операцию на юге Украины - мы должны объединить усилия и остановить преступные действия Кремля против украинского государства и международного правопорядка», - отметил пятый Президент.

Он проинформировал лидеров Европейской народной партии о ситуации на Донбассе, продолжающуюся ползучую аннексию Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.

Петр Порошенко выразил надежду на решение июньской Европейского Совета о продлении на шесть месяцев антироссийских секторальных санкций и призвал европейских лидеров к дальнейшему усилению ограничительных мер против Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Крым.

Кроме того, Пётр Порошенко подчеркнул важность усиления внимания со стороны международного сообщества к состоянию соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.

«На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине - основополагающие элементы общих ценностей, Соглашения об ассоциации, наших отношений с ЕС и НАТО. Это - прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждению отношений с Западом и возвращению в орбиту влияния Кремля. Все это мы уже видели в 2013 году и мы не дадим этому повториться. Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а потому выстою и перед политически мотивированным преследованием со стороны новой власти. Главное сегодня - не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины», - отметил лидер «Европейской Солидарности».