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Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, - ОП

Выездная активность президента Зеленского начнется осенью.

Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, - ОП
Фото: president.gov.ua

Первый после пандемии визит иностранного лидера в Украину состоится 20-23 июля - нашу страну посетит президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга.

Об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Он также отметил, что серьезная выездная активность президента Украины Владимира Зеленского должна начаться осенью.

"Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украину состоится 20-23 июля - это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - срассказал Жовква.

Он также отметил, что летом 2020 года возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украину, но настоящая активность начнется осенью, в частности, - визиты президента Зеленского за границу.

"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.

Напомним, президент Швейцарии планировала посетить Украину еще в марте но из-за коронавируса этого не произошло.

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