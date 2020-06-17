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Офис президента занимается поиском кадров в регионах, - Ермак

Соответствующая задача поставлена губернаторам.

Офис президента занимается поиском кадров в регионах, - Ермак
Фото: Макс Требухов

Офис президента проводит поиск кадров в регионах, подключив к этом процессу губернаторов. Об этом глава ОП Андрей Ермак рассказал в интервью LB.ua.

"Сегодня каждому губернатору поставлена задача определить профильного зама, который будет заниматься кадровой работой и находить амбициозных и одаренных людей на предприятиях, в учебных заведениях, и так далее. Хотелось бы, чтобы не только жители столицы имели возможность строить карьеру в высших органах власти, но и жители периферии, самородки", - отметил Андрей Ермак.

По его слова потенциальных кандидатов собеседуют в Офисе президента. Кто-то остается работать там, кто-то переходит в Кабмин и т.д.

Также Андрей Ермак рассказал, что президент Владимир Зеленский разочарован некоторыми кадровыми решениями.

 "…Иногда разочаровывают люди. В силу своего воспитания и мировоззрения он иногда не понимает, почему люди, которые еще вчера были в команде, могут так поступать. И это не вопрос критики. Это вопрос неправды, перехода на личности, нарушения каких-то просто моральных принципов и так далее. Он все равно еще смотрит на людей через призму себя - как бы он не/поступил. Но даже с теми, кто заслуживал совершенно другого отношения, все равно поступал по-человечески. Всегда давал и продолжает давать второй, третий шанс", - резюмировал Ермак.

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