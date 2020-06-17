Ермак: растиражированное “кум Тищенко” имеет мало общего с реальностью

Глава Офиса президента Андрей Ермак опровергает свой интерес в выборах мэра Киева и заявляет, что не имеет никакого отношения к выдвижению его кума Николая Тищенко. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, партия будет проводить праймериз для определения наиболее сильного кандидата на Киев.

"В любом случае будем делать внутренний праймериз, который определит самого сильного кандидата. Это может быть кандидат как из рядов партии, так и вне их. Киев богат сильными личностями", - отметил Ермак.

Если партия утвердит кандидатом Николая Тищенко - он будет за него рад, но участвовать в этом не собирается.

"Мы знакомы много лет. Когда у Коли родился сын...(первый - ред.) Я его крестил. Мы никогда не были ни в каком совместном бизнесе, просто дружили. Хочу прояснить момент, пользуясь возможностью: когда Коля пришел с идеей, что хочет идти на парламентские выборы, я сказал, что не буду ходатайствовать, рекомендовать его в список....Я сказал ему: хочешь идти - идти и побеждай. Я с уважением отношусь к тому, что он выбрал один из самых непростых участков, победил и стал депутатом.

Вот это растиражированное “кум Тищенко” имеет мало общего с реальностью, мы достаточно мало сейчас общаемся, катастрофически не хватает времени. Даже не было возможности лично поздравить его с днем рождения - только по телефону. И последнее что хочется сказать. Я к своим людям отношусь еще более требовательно. Поэтому к его выдвижению, к его планам не имею никакого отношения. Я точно не буду в этом участвовать. Если партия посчитает его достойным кандидатом (на выборы мэра Киева - ред.) - класс. Если нет - ко мне за помощью не стоит обращаться", - отметил Ермак.

Также он опроверг информацию о бизнес-интересах в Киеве.

"Все мои бизнесы находятся в декларации, они были связаны с кино и юридической практикой. Из всех я на сегодняшний день вышел. Мне недавно задали вопрос, не боюсь ли я, что мой телефон прослушивают. Так вот, не боюсь. Моя совесть чиста. Я могу спокойно смотреть в глаза любому человеку", - резюмировал Ермак.