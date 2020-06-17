Ермак: идея Консультативного совета позволила вернуть 20 граждан Украины

При этом подписи под ним "не несут никакой силы".

Подписи Андрея Ермака с украинской стороны и Дмитрия Козака - с российской под договоренностью о создании Консультативного совета при ТКГ не несут ни юридической, ни моральной силы. Об этом глава Офиса президента заявил в интервью LB.ua.

"Никакой силы они не несут. Там не стоит подпись. Там стоит просто слово “согласен”", - отметил Ермак

Но уже это, по его словам, позволило осуществить обмен удерживаемым лицами и вернуть 20 граждан Украины.

"Протокол о Консультативном совете, что тогда, что сейчас, не имеет никакой силы. Но это позволило нам осуществить обмен пленными и вернуть 20 наших граждан.Я считаю, что это того стоило. Я рад, что общество внимательно следит за всеми процессами. Мы смогли вернуть людей, взбодрить Минский процесс и занять доминирующую позицию. Когда общество увидит, какие люди будут появляться в рамках ТКГ, любые подозрения и намеки на зраду развеются", - уверен глава Офиса президента.

Любую критику в рамках Минского процесса Андрей Ермак, по его словам, воспринимает философски.

"Я это воспринимаю философски. Убежден, что те люди, которые сегодня относятся ко всему со скепсисом, увидев результат, к которому мы движемся, пусть и не скажут в открытую, но точно подумают: “Черт, я был неправ, зря я так думал”", - отметил он, добавив, что результат - это: "Прекращение войны на наших условиях. Граница под нашим контролем. Возвращение наших территорий. В будущем - возвращение Крыма".