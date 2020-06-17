​Совет прокуроров заполнил квоту в конкурсной комиссии по избранию главы САП

Совет прокуроров Украины определил своих четырех представителей в состав конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также его заместителей и других руководителей ведомства.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Как отметил глава Совета прокуроров Михаил Мисюра, делегируются Роман Куйбида, Нона Цоцория, Драго Кос, а также Томас А. Фаерстоун.

Роман Куйбида - заместитель председателя правления ОО "Центр политико-правовых реформ", член Общественного совета добродетели.

Нона Цоцория - международная консультантка по оценке и реализации проектов по правам человека, борьбы с коррупцией, верховенства права, екссуддя Европейского суда по правам человека.

Драго Кос - управляющий партнер в компании RUR в сферах корпоративной добродетели, предотвращения коррупции, судебного аудита, надлежащей проверки, противодействия отмыванию денег, отслеживанию и восстановления активов.

Томас А. Файрстоун - бывший прокурор США, партнер компании "Бейкер и Маккензи". Имеет значительный опыт в органах досудебного расследования и прокуратуре США: 6 лет работал в отделе по борьбе с организованной преступностью прокуратуры США в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств.

Верховная рада определит своих представителей в комиссию до 4 сентября.

Конкурсная комиссия состоит из 11 человек: четверо представителей совета прокуроров и семеро делегированных Верховной Радой.

После проведения конкурса на должность руководителя САП, комиссия подает победившего кандидата для его назначения. Эта же комиссия выбирает и кандидатов на административные должности в САП. На данный момент, вакантной является также должность заместителя руководителя САП.

Напомним, в ноябре 2020 года заканчивается пятилетний срок, на который назначали руководителя САП Назара Холодницкого.

В конце мая генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в бездеятельности и пообещала отреагировать на это. Он сообщила, в резонансных и актуальных производствах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности.

Через некоторе время она сообщила, что служебное расследование относительно Холодницкого обнаружило нарушения в его работе.