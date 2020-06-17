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Филатов и другие мэры создают партию "Пропозиція"

Презентация состоится в пятницу, 19 июня.

Филатов и другие мэры создают партию "Пропозиція"
Борис Філатов
Фото: KP.ua

Мэры нескольких областных центров, включая Бориса Филатова (Днепр), Александра Сенкевича (Николаев), Алексея Каспрука (Черновцы) и Сергея Сухомлина (Житомир), создают партию "Пропозиція" ("Предложение") для совместного участия в местных выборах.

Презентация новой политической силы состоится в пятницу, 19 июня, пишет ZN.ua со ссылкой на источник.

Для ее реализации использована партия "Новая европейская Украина", которая перерегистрирована в Днепре. Руководителем партии в реестре указан глава одного из департаментов мэрии Днепра Андрей Пильченко.

"Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей, и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов", - сообщил источник издания.

Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании проекта, но тоже будет приглашен на презентацию партии мэров.

На 3 июля запланирован первый съезд новой партии.

Напомним, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года.

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