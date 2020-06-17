Зеленский подал в суд на Пояркова
Зеленский подал в суд на Пояркова
Умер отец Петра Порошенко
Умер отец Петра Порошенко
Холодницкому грозит отстранение от должности
Холодницкому грозит отстранение от должности
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
В Киеве из-за проникновения человека в тоннель останавливали "красную" ветку метро (обновлено)
В Киеве из-за проникновения человека в тоннель останавливали "красную" ветку метро (обновлено)
Космический телескоп Hubble зафиксировал "галактику звездных взрывов"
Космический телескоп Hubble зафиксировал "галактику звездных взрывов"
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
ГлавнаяПолитика

Украина проинформировала генсека ООН об организованных Россией репрессиях в оккупированном Крыму

Украина вступилась за граждаан, которые вынуждены жить в условиях оккупации.

Украина проинформировала генсека ООН об организованных Россией репрессиях в оккупированном Крыму
Фото: prm.ua

Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжении насильственной паспортизации и других репрессий против жителей временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в официальном письме Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, передает Укринформ.

"Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, является элементом репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является "преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины". Если же жители Крыма отказываются получать российские паспорта, их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве владеть собственным имуществом.

"Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в обращении постпреда до генсека ООН.

Как отмечает Кислица в письме, Украина сохраняет решимость защищать права и интересы собственных граждан, которые проживают во временно оккупированном Крыму. В то же время, украинская сторона обратилась к генсеку ООН с просьбой отреагировать соответствующим образом на нарушение РФ международного права.

"Мы надеемся, что последовательное внимание к этим противоправным действиям Российской Федерации и их негативным последствиям для реализации прав жителей временно оккупированного полуострова будет представлено вместе с соответствующими рекомендациями в ваших специализированных тематических докладах по Крыму в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркивается в письме украинского посла генеральному секретарю ООН.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также