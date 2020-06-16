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Дело Гандзюк: Мангер заявил отвод судье

Защита подозреваемого затягивает избрание меры пресечения.

Дело Гандзюк: Мангер заявил отвод судье
Фото: LB.ua

Защита главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, заявила отвод судье. В связи с этим судебное заседание по избранию меры пресечения Мангеру откладывается, сообщила корреспондентка LB.ua.

Об этом рассказал прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

"Сразу после начала судебного заседания сторона защиты заявила ходатайство об отводе судьи. По мнению адвокатов, судья не является непредвзятым, потому что... разрешил задержание Мангера с целью привода", - сообщил прокурор. Он считает, что на самом деле это было сделано с целью затягивания судебного процесса.

Ходатайство должен рассмотреть другой судья, прежде чем избрание меры пресечения сможет продолжиться.

Прокуратура ходатайствовала о закрытом заседании, поскольку в суде будут исследовать личные обстоятельства фигурантов дела, угрозы свидетелям и прослушку, рассказал Синюк. 

Мангер покинул здание суда после объявленного перерыва для назначения нового судьи для рассмотрения отвода.

Фото: Діана Буцко

Фото: Діана Буцко

Фото: Діана Буцко

Утром 16 июня Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева.

Главе Херсонского областного совета собираются изменить меру пресечения на содержания под стражей без права на залог. Это связано с угрозами в адрес свидетелей по делу и членам их семей.

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