Рада проголосовала за закон о процедуре признания лицом без гражданства

Это позволит апатридам законно находиться в Украине и получить документ, подтверждающий их личность.

Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении и в целом за закон, который устанавливает процедуру признания лицом без гражданства.

За законопроект 2335 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о признании лицом без гражданства" проголосовал 331 нардеп, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Принятие закона позволит лицам без гражданства законно находиться на территории Украины и получить документ, который подтверждает их личность и законность проживания - вид на жительство и удостоверение личности без гражданства для выезда за границу, а при условии проживания в Украине в этом статусе на протяжении двух лет - дает возможность получить разрешение на иммиграцию и вид на постоянное жительство.

Документ вносит изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" - усовершенствуется термин "лицо без гражданства", что согласовывается с термином "апатрид". Также дается определение терминам "ребенок, разлученный с семьей" и его "законные представители".

Предусматривается, что с заявлением о признании лицом без гражданства может обратиться каждый, несмотря на законность или незаконность пребывания в Украине. Люди, которые признаны лицом без гражданства и получили вид на жительство, считаются такими, которые на законных основания временно проживают в Украине на период до получения вида на постоянное жительство или получения гражданства Украины. Закон дополняется новой статьей 61, которая определяет процедуру признания лицом без гражданства.

Также документ вносит изменения в законы "Об иммиграции", Кодекс административного судоустройства Украины, законі "О бесплатной правовой помощи", "О судебном сборе", "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, лицо или его специальный статус", "Об исполнительном производстве", "О занятости населения".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что введение в Украине процедуры признания лицом без гражданства является требованием международных конвенций.

Напомним, что 2013 году Украина присоединилась к Конвенции ООН "О статусе апатридов", взяв на себя обязательства признавать и предоставлять лицам без гражданства особый статус апатридов. Этот статус дает право таким лицам владеть имуществом, защищать свои права в суде, получать образование и работать.