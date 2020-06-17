Рада проголосовала за отчет ВСК по расследованиям нападений на Гандзюк и других активистов

В нем говорится о нарушениях в работе следствия.

Верховная Рада проголосовала за отчет парламентской временной следственной комиссии по совершению контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в 2017-2018 годах.

За проголосовали 307 нардепов, объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Отчет презентовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Васильев. Он сообщил, что за время работы комиссии было проведено восемь заседаний.

"По результатам работы комиссии обнаружен ряд недочетов в работе по расследованиях нападения на Екатерину Гандзюк. Расследование от 12 июля 2019 года после некоторых успехов фактически остановились. В апреле 2020 года после ликвидации спецдепартамента ГПУ и увольнения замгенпрокурора Трепака, который заявил о политическом давлении, подозреваемого Мангера не отстранили от занимаемой должности, избранную меру пресечения в виде залога не изменили. Это создало риски использования Мангером своей должности в собственных интересах и совершении преград в судебном рассмотрении", - зачитал он.

Васильев добавил, что обвинительный акт в производстве по обвинению Игоря Павловского находится на рассмотрении суда. За 10 месяцев не провели ни одного из 13 судебных заседаний по вине обвиняемого и работников СИЗО, в котором он содержится.

"Перечисленные факты указывают на нежелание стороны обвинения принимать активные меры в привлечении Павловского к уголовной ответственности. Также есть основания считать, что действия Павловского безосновательно переквалифицированы и обвинения должны быть по более тяжелой статье", - объявил Васильев.

При рассмотрении дела относительно активиста, экс-лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко ВСК пришла к выводу, что тайна следствия обеспечивается не в полной мере, были утечки материалов дела.

Напомним, что 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице. 27 апреля СБУ заявила о завершении досудебного расследования по подозрениям Мангера и Левина.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Досудебное расследование СБУ считает Мангера подозреваемым заказчиком нападения на Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.