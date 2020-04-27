СБУ заявила о завершении досудебного расследования дела Гандзюк по подозрениям Мангера и Левина

Фото: СБУ Екатерина Гандзюк

СБУ заявила о завершении досудебного расследования в деле Екатерины Гандзюк по подозрениям главы Херсонской облрады Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этой облрады Алексея Левина в организации нападения на активистку. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально выполнили свою работу и собрали доказательную базу, которая даст возможность четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено первоочередно. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

На брифинге Офиса генпрокурора сообщили, что Мангеру и Левину сообщили о завершении досудебного расследования.

"Относительно подозреваемых действуют избранные судом меры пресечения - залог относительно Мангера и арест относительно экстрадированного Левина", - сообщили на брифинге.

Отмечается, что Мангер поддавался критике активистки Гандзюк и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

"Левин должен был искать исполнителей... и предложил Сергею Торбину за деньги организовать и совершить нападение на Гандзюк с целью запугивания. За преступление способом облития кислотой пообещали вознаграждение от 2500 до 3000 тысяч долларов. Сергей Торбин, участник Украинской добровольческой армии, согласился, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 участников Украинской добровольческой армии", - сообщили на брифинге.

Помимо облития кислотой, Левин также предлагал поломать активистке ноги, за что обещал $5000.

Гандзюк неоднократно предоставляла волонтерскую помощь членам УДА, поэтому Торбин, чтобы мотивировать к нападению, умышленно ввел в заблуждение членов УДА о ее якобы пророссийской позиции.

Нападавший на Гандзюк, Николай Грабчук, вылил кислоту на активистку, при этом обжегся сам, после чего он сбежал с места преступления и отправился в Олешки.

Вячеслав Вишневский, который навел на жертву, получил сообщение от нападавшего, что он прибыл в Олешки, и сам отправился туда.

Виктор Горбунов покупал кислоту, мобильные телефоны для конспирации. Левин заплатил остаток денег за нападение.

На странице "Хто замовив Катю Гандзюк" в Facebook сообщили, что до окончания срока расследования оставалось еще три месяца, а следственные и негласные следственные действия не завершены.

"Именно передавать дело в суд "как есть" (без сбора дополнительных доказательств) уже очень долго просят адвокаты Владислава Мангера. Рассчитывая таким образом на оправдательный приговор", - говорится в сообщении.

О Офисе генпрокурора ответили, что следствие собрало достаточно доказательств для доказательства причастности к преступлению и передачи дела в суд.

Напомним, что 25 марта Печерский райсуд Киева до 29 июля продлил следствие в деле Алексея Левина и главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Как известно, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года, где он проживал вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

16 марта Болгария экстрадировала в Украину Алексея Левина.

31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).