Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
​Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля
​Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"
ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
ГлавнаяПраво

САП обжалует меру пресечения Микитася из-за невнесения залога

Прокуратура настаивает на аресте без права на залог. 

САП обжалует меру пресечения Микитася из-за невнесения залога
Фото: maxim-mikitas.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует отказ суда ужесточить меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю, который подозревается в завладении имуществом Национальной гвардии.

Речь идет о решении следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым он отказал применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под арестом без права на залог, сообщили на странице САП в Facebook.

"3 апреля 2020 решением следственного судьи ВАКС было частично удовлетворено ходатайство прокурора САП в связи с нарушением процессуальных обязательств - с экс-нардепа в доход государства взыскали 80 млн гривен. В то же время следственный судья постановил применить к подозреваемому новую меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен с возложением соответствующих обязанностей", - говорится в сообщении.

По решению суда, Микитась должен был на протяжении пяти дней внести всю сумму залога, но не сделал этого.

"Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с требованием применить к подозреваемому более строгую меру пресечения. На заседании 20 апреля следственный судья ВАКС отказал прокурору в удовлетворении ходатайства. Категорически не соглашаясь с таким решением, прокурор обжалует его в Апелляционной палате ВАКС", - подытожили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, что Микитась подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

В октябре 2019 года его взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он уплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом.

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога 100 млн гривен, которую он обжаловал. Денег пока не внес.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также