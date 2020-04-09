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ОАСК открыл производство по иску против Кабмина из-за закрытия на карантин ТРЦ и заведений общественного питания

Истцом является предприниматель из Одесской области. 

ОАСК открыл производство по иску против Кабмина из-за закрытия на карантин ТРЦ и заведений общественного питания
Фото: EPA/UPG

Окружной административный суд Киева открыл производство в административном деле по иску бизнесмена из Одесской области к Кабинету министров. 

Истец просит суд признать незаконным установленные Кабмином до 24 апреля ограничения о работе заведений общественного питания и развлекательных центров. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Речь идет о постановлении правительства №211 от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом в части о запрете субъектам хозяйствования до 24 апреля 2020 принимать посетителей в заведениях питания, ТРЦ, других заведения развлекательной деятельности, а также фитнес-центрах, учреждениях культуры, торгового и бытового обслуживания", - говорится в сообщении.

Суд постановил рассмотреть дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 11 мая 2020.

Напомним, вначале карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля. 25 марта премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней, до 24 апреля. На этот же срок продлеваются все карантинные меры, включая закрытие магазинов, ресторанов и развлекательных центров. 

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