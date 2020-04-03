Антоненко продлили срок содержания под стражей до 1 июня

Он находится под арестом с 14 декабря прошлого года.

Печерский райсуд Киева продлил содержание под стражей подозреваемого в организации убийства Павла Шеремета музыканта и военного Андрея Антоненко до 1 июня.

В судебном заседании сторона обвинения приобщила рассекреченные протоколы негласных следственных действий.

"Эти документы подтверждают, что Антоненко якобы причастен к совершению преступления. В протоколах о том, что его узнают его знакомые, говорят, что это якобы он изображен на камерах видеонаблюдения. Мы привлекли прослушивания телефонов, но уже есть и допросы. На допросах люди подтвердили, что они действительно это говорили", - прокомментировал LB.ua прокурор Офиса Генпрокурора Сергей Зузак.

По словам адвоката подозреваемого Станислава Кулика, прослушивали двух мужчин, которых Антоненко не знает, а допросили двух женщин, которые якобы являются соседками подозреваемого. "Из материалов стороны обвинения видно: они сказали, что знают его, как рок-музыканта, он неплохой парень, его видят редко, и возможно он похож на человека на видео".

Адвокат также проинформировал, что Антоненко сказал, что не знаком с теми, кого прослушивали.

"Добавленные сегодня документы не влияют ни на что и не являются прямыми доказательствами. Прокуратура как всегда говорит, что есть еще много работы и нужно получить ряд выводов экспертов по результатам назначеных уже экспертиз. Хотя постановлений о назначении этих экспертиз не приводят ни стороне защиты, ни судьям", - прокомментировал Кулик.

В комментарии прокурор акцентировал, что речь идет в частности о незавершенных еще раньше экспертизы о подтверждении антропометрических данных, исследования мобильного телефона Кузьменко, психологические экспертизы подозреваемых. По словам Зузака, пока нет такого требования, чтобы предоставлять эти постановления суду или стороне защиты.

Заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Антоненко планировалось накануне, но оно так и не состоялось, поскольку в заседание привлекли адвоката из центра бесплатной вторичной правовой помощи, от которого подозреваемый отказался.

"Адвокаты Антоненко не были должным образом сообщении о дате и рассмотрение ходатайства прокуратуры. Сторона обвинения и судьи пренебрегли правом подзащитного, не учли время адвокатов, безосновательно и незаконно привлекли в дело другого адвоката с нарушением права на защиту Антоненко, что свидетельствует о предвзятости следователя судьи Белоцерковца", - считает адвокат Кулик.

Во время сегодняшнего заседания адвокаты заявили об отводе судьи Белоцерковца, поскольку этот судья уже рассматривал ходатайство о продлении мер пресечения другим фигурантам в дела Шеремета. Однако следственная судья Матийчук отвод не удовлетворил.

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

Антоненко находится под арестом с 14 декабря прошлого года.

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 12 июня 2020 года.