Печерский райсуд продлил меру пресечения подозреваемой в деле Шеремета Дугарь

Ей изменили время, в которое она обязана находиться дома.

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь без права внесения залога до 31 мая. Об этом пишут "Українські новини".

Дугарь и ее адвокат присутствовали в зале заседаний. Отмечается, что все были в масках.

Ранее суд запретил Дугарь покидать место проживания с 20:00 до 7:00, сейчас суд определил время с 22:00 до 6:00. Помимо этого, ей расширили территориальные границы, в которых она должна находиться.

Ранее ей был определен домашний арест в Гвардейском (Днепропетровская область), теперь расширены границы до всего Новомосковского района.

Напомним, Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 12 июня 2020 года.

Следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия в отношении подозреваемых Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.