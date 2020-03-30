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ГлавнаяПраво

Госсудебная администрация заявляет о нехватке почти 5,5 млрд грн в судебной системе

Суды могут прекратить осуществление правосудия во втором квартале.

Госсудебная администрация заявляет о нехватке почти 5,5 млрд грн в судебной системе
Фото: argumentua.com

Недофинансирование судебной системы может привести в ближайшее время к остановке судопроизводства. Об этом говорится в заявлении Государственной судебной администрации.

"Практика выполнения в первом квартале 2020 государственного бюджета в части финансирования судов первой и апелляционной инстанций свидетельствует о том, что дальнейшее непринятие соответствующих мер реагирования может привести в ближайшее время к остановке судопроизводства, а следовательно к нарушению конституционных прав граждан на судебную защиту их прав и свобод. Фактически ситуация складывается таким образом, что начиная со второго квартала 2020 года суды из-за отсутствия надлежащего финансового обеспечения, будут вынуждены прекратить осуществление правосудия", - говорится в заявлении.

Как сообщается, несмотря на предусмотренное повышение в этом году судейское вознаграждение, количество судебных дел, рост цен и тарифов на товары и услуги, на финансирование судов предусмотрено только 10 млрд 273 млн 400 тыс грн, что на 4 млрд 350 млн 500 тыс грн меньше, чем в предыдущем.

Госсудебная администрация сообщает о нехватке в 5 млрд 472 млн 100 тыс грн, в том числе: на оплату труда работников аппаратов судов 3 млрд 321 млн 600 тыс грн, оплата труда - 978 млрд 400 млн грн; расходы на обеспечение судопроизводства 831 млн 600 тыс грн; создание Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы - 340 млн 500 тыс грн.

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