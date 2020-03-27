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Суд арестовал Кожару с правом внесения залога в 14 млн грн

Кожара вину не признает.

Суд арестовал Кожару с правом внесения залога в 14 млн грн
Фото: cкрин трансляции

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей экс-министра Леонида Кожары на 60 дней. Решение огласил следственный судья Андрей Трубников.

"Определить залог в виде 6700 необлагаемых минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 14 млн 83 тыс 400 грн." - сказал также судья.

Если Кожара внесет залог, суд обязал его носить электронный браслет, являться к следователю, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать заграничные паспорта. Срок действия постановления суда - до 25 мая этого года.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева начал избирать меру пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре 26 марта.

По словам адвоката Кожары, его жена - Марина Козерод - написала заявление, в котором утверждает, что пыталась отобрать пистолет у Старицкого. Как произошел выстрел в таком случае, адвокат не уточнил. Козерод допрашивали в суде, но в закрытом режиме.

В то же время, прокурор утверждает, что причастность жены экс-министра к убийству не подтверждена, как и версия о самоубийстве.

Кожара свою вину не признает.

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