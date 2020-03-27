Бывший прокурор Киева Юлдашев через суд требует восстановления на должности

Бывший прокурор Киева Сергей Юлдашев просит Окружной административный суд Киева остановить действие приказа генпрокурора Ирины Венедиктовой об отмене его назначения на эту должность. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"В суд поступил и административный иск, где истец - Сергей Юлдашев, в том числе, просит ОАСК признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора, которым отменен приказ и.о. генпрокурора Чумака, о его назначении прокурором Киева, как незаконный", - говорится в сообщении.
ОАСК решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и вопрос об открытии производства в этом административном деле.
Напомним, Сергей Юлдашев был уволен в 2015 году в связи с законом об очищении власти.
В феврале 2020 Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным увольнение Сергея Юлдашева с должности прокурора Киева и восстановил его на должности.
После этого Сергей Юлдашев был восстановлен по приказу экс-генпрокурора на должности прокурора Киева. В марте он приступил к выполнению обязанностей.
24 марта генпрокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева.