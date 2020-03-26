В Украине на подаче жалобы в ЕСПЧ пытаются сделать политический пиар, - замминистра юстиции

Уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Ивану Лещине известно о двух жалобах от должностных лиц команды Виктора Януковича и его самого, которые находятся на рассмотрении ЕСПЧ. Об этом он сказал в интервью LB.ua

"Мне известно только о деле Александровской (экс-депутата от Компартии Украины Аллы Александровской - LB.ua) и мэра Славянска (Нели Штепы - LB.ua)", - сказал он.

По поводу жалоб самого Януковича или Александра Ефремова Лещина сказал:

"Я не видел ни одной их жалобы. Опять же, я не знаю о деле, пока Европейский суд не передаст его правительству на комментарий (коммуницирует). Это Страстбург говорит, что у них на рассмотрении - более девяти тысяч дел в отношении Украины. Я их не вижу. За год поступает примерно 300-400. Если дело коммуницируется, это означает, что ЕСПЧ может не рассматривать его или отложить. Причин я также могу не знать. В Украине же на подаче жалобы в ЕСПЧ пытаются сделать политический пиар".

Лещина также отметил, что есть несколько дел по поводу событий на Майдане.

"Есть, в частности, жалобы на статью 2 и 3 (Конвенции о защите прав человека и основных свобод - LB.ua) - право на жизнь и запрет пыток, а также на незаконное содержание под стражей. Позиция Украины заключается в том, что нарушения были, но родственники погибших и пострадавшие получили компенсацию. Мы считаем, что такие дела должны быть закрыты, но последнее слово - за ЕСПЧ. Кроме того, часть жалоб касается эффективного расследования деятельности тех, кто совершал преступления. Эти дела были коммуницированы, но решения пока не приняты", - сказал он.