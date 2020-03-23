Если все ветви власти будут подчинены одному человеку, то придется распрощаться с демократией, - Данишевская

Глава Верховного Суду Валентина Данишевская считает, что Конституционный Суд, оценивая реформу Владимира Зеленского, подтвердил, что она могла повлиять на независимость судебной системы. Об этом она заявила в интервью LB.ua.

"Да, считаю, что КС это подтвердил", - сказала она на вопрос о том, угрожает ли реформа независимости судебной власти.

"В своем решении КС указал, что государственная власть в Украине делится на три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. Они должны взаимодействовать в пределах своих полномочий, а не посягать на независимость друг друга. Именно на этих принципах базируется демократия. Если все ветви власти будут подчинены одному человеку, то придется распрощаться с демократией. И тогда мы не сможем обеспечить в Украине ни правового государства, ни надлежащей защиты прав и свобод людей, в том числе и от государства. О верховенстве права тоже можно будет забыть. Поэтому независимость судебной ветви власти является ключевой", - сказала она.

"Ни представлением, ни другими своими действиями мы не защищали судей или свои права. Мы защищали способность Верховного Суда и системы в целом предоставить защиту людям. К сожалению, не каждый человек понимает, что означает независимый и беспристрастный суд, пока ему не придется обратиться в суд", - сказала Данишевская.