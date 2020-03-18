КС принял решение по жалобе экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Конституционный Суд признал соответствующими Конституции положения Уголовного процессуального кодекса о запрете обжалования в апелляционном порядке постановления следственного судьи о разрешении на задержание с целью привода. Соответствующее решение суд принял 17 марта, рассмотрев конституционную жалобу Виктора Татькова.

Суд исходил из того, что задержание с целью привода является исключительной, краткосрочной процессуальной мерой и применяется со специальной целью, обусловленной противоправным поведением подозреваемого, обвиняемого. В то же время, это не лишает подозреваемого, обвиняемого права на судебную защиту.

Кроме того, суд пришел к выводу, что процессуальные права и обязанности участников уголовного производства с различным процессуальным положением является неодинаковыми, что обусловлено различными процессуальными функциями, которые должны быть реализованы в ходе уголовного производства субъектами с соответствующим процессуальным статусом.

Таким образом, Конституционный Суд подчеркнул, что введя оспариваемыми положениями кодекса нормативное регулирование, законодатель обеспечил достижение справедливого баланса между процессуальными правами и обязанностями сторон обвинения и защиты. Такое регулирование обеспечивает возможность сторонам доказать свою позицию и наиболее эффективно реализовать свои процессуальные права и обязанности в уголовном производстве.

Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, в сентябре 2019 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал председателя Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктора Татькова.

Татьков объявлен в розыск по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание ОПГ), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (пособничество в принятии судьей неправосудного решения), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса.

В январе прошлого года Генпрокуратура приостановила расследование по делу Татькова, в связи с его розыском.