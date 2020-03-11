ВАКС исследовал 21 из 34 томов в деле мера Одессы Труханова

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда исследовала 21 из 34 томов в деле мэра Одессы Геннадия Труханова.

На сегодняшнем заседании рассмотрели 10 томов, сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание проходило в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

Следующее заседание запланировано на 9 утра 27 марта.

Напомним, что Труханова подозревают в подаче недостоверной информации в декларации за 2015-2016 годы. По версии следствия, в 2015 году Труханов не задекларировал доходы на 31,46 миллиона гривен, а в 2016 – на 18,81 миллиона гривен. В НАБУ заявили, что одесский мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банках.

4 февраля суд по делу Труханова перенесли из-за участия сторон процесса в других уголовных производствах.