Суд по делу Труханова перенесли из-за участия сторон процесса в других уголовных производствах

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда решила перенести дату судебного рассмотрения в деле относительно мэра Одессы Геннадия Труханова с 5 на 24 февраля.

Речь идет о расследовании внесения данных в декларации за 2015-2016 годы (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины), сообщили в пресс-службе суда.

"Следующее заседание должно было пройти 5 февраля, но стороны защиты и обвинения заявили обоюдное ходатайство о перенесении даты судебного рассмотрения. Причина – участие представителей обеих сторон в других уголовных производствах", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что судьи завершили изучение 11-го тома из 34 существующих томов материалов дела по обвинению мэра Одессы.

Напомним, по версии следствия, в 2015 году Труханов не задекларировал доходы на 31,46 миллиона гривен, а в 2016 –на 18,81 миллиона гривен. В НАБУ заявили, что одесский мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банках.

По вeрсии обвинения, в декларации за 2015 и 2016 годы Труханов умышленно отразил нeдостоверные сведения о члeнах семьи: указал только мать и дочь, а жену Татьяну Колтунову – нет.

В октябре ВАКС получил уголовное производство против мэра Одессы Геннадия Труханова относительно его декларации. На заседание 27 ноября он не пришел.