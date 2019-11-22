Труханов не пришел в суд по его декларации

Мэр Одессы Геннадий Труханов, обвиняемый в недостоверном декларировании на сумму более 50 млн гривен, не явился в Высший антикоррупционный суд, где сегодня должны были исследовать доказательства обвинения.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Адвокат Александр Лысак заявил, что его подзащитный не явился в суд по состоянию здоровья.

Следующее заседание по делу назначено на 9 декабря 10:00.

Напомним, Геннадия Труханова обвиняют в недостоверном декларировании (статья 366-1 Уголовного кодекса). По версии следствия, в 2015 году Труханов не задекларировал доходы на 31,46 миллиона гривен, а в 2016 - на 18,81 миллиона гривен. В НАБУ заявили, что одесский мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банках.

По вeрсии обвинения, в декларации за 2015 и 2016 годы Труханов умышленно отразил нeдостоверные сведения о члeнах семьи: указал только мать и дочь, а жену Татьяну Колтунову - нет.

Как установило следствие, с Колтуновой в 1997 году он официально расторг брак. Однако в 2000 году у них родилась общая дочь, а в период подачи деклараций Труханов проживал с Колтуновой, имел общий быт, права и обязанности семeйного характeра.

Прокуроры уверены: обвиняемый осознавал, что сведения о Колтуновой, ее доходы, транспортные средства должны быть отображены в дeкларации. Однако незадекларированное имущество, по версии обвинения, он записал на жену и умышленно не внес в своих деклараций, чтобы скрыть реальные доходы, которые превышали легальный доход.

В свою очередь Труханов считает дело против него - "политическая расправа и давление".

Санкция статьи 366-1 ("недостоверное декларирование") Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы до 2 лет. Конфискация имущества по этой статье не предусмотрена.