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"Схемы": Богдан совмещал госдолжности с работой адвокатом

С действующей лицензией он успел поработать в суде, Минюсте и Кабмине.

Глава Офиса президента Андрей Богдан несколько лет незаконно совмещал адвокатскую деятельность с работой в суде и правительстве.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

С 2001 по 2004 годы Андрей Богдан работал помощником судьи Киевского апелляционного хозяйственного суд (сейчас - Северный). В те годы помощнику судьи было прямо запрещено работать адвокатом, а адвокату - работать в суде. Но в реестре адвокатов указано, что Андрей Богдан не останавливал адвокатскую деятельность в этот период.

В конце 2007 года Богдан попал в Министерство юстиции и одно время совмещал должность заместителя министра юстиции, руководителя адвокатского объединения и действующим адвокатом, что является нарушением законов об адвокатуре, о государственной службе и о противодействии коррупции.

Николай Онищук, который был министром юстиции в то время, уверен, что такое невозможно. "Такое сочетание с этично-правовой точки зрения и даже юридической исключается. Мне такие факты не известны", - сказал Онищенко.

Тем не менее, Богдан не остановил адвокатскую деятельность в течение всего срока пребывания на должности заместителя министра юстиции.

В марте 2010 года Богдан был назначен заместителем министра Кабинете министров - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Но адвокатскую деятельность он приостановил только в 2012 году.

Напомним, что после назначения в Офис президента Богдан остановил свою адвокатскую лицензию.

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