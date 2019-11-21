Евросоюз поздравил Украину с Днем достоинства и свободы

"Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее".

Представительство Европейского союза в Украине поздравило украинцев с шестой годовщиной Революции Достоинства и выразило поддержку на пути Украины к демократическому будущему.

Об этом говорится на странице представительства ЕС в фейсбуке.

"Мы поздравляем Украину с Днем Достоинства и Свободы. Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы. Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", - говорится в поздравлении.

Напомним, что в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы. Праздник посвящен двум революциям - Оранжевой в 2004 году и Революции достоинства 2013-2014 годов.

На вече на Майдане Незалежности в Киеве 21 ноября пришли несколько тысяч человек.