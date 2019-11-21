Экс-советница Трампа назвала выдумкой вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году

По словам Хилл, речь идет о теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля.

Члены Республиканской партии, защищающие президента США Дональда Трампа, должны перестать распространять "вымышленный нарратив", в соответствии с которым Украина, а не Россия вмешивалась в выборы главы американского государства в 2016 году.

Об этом бывший старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Фиона Хилл заявила в четверг, 21 ноября в рамках процедуры подготовки импичмента президенту в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Вместе с ней перед законодателями выступил и сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс, передает DW.

По словам Хилл, речь идет о теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля. Между тем именно Россия, начиная с 2016 года, "систематически атаковала наши демократические институты", подчеркнула она.

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, отбывающий тюремный срок по обвинению за финансовые преступления, ранее утверждал, что сервер Демократического национального комитета (ДНК) был взломан, вероятнее всего, не российскими, а украинскими хакерами.

Кроме того, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Трамп спрашивал, не мог ли сервер, использовавшийся ДНК в 2016 году, базироваться в Украине.

Па данным американских СМИ, Хилл отправили в отставку за сопротивление попыткам взаимодействия с правительством Украины по неофициальным каналам, которые предпринимал личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани.