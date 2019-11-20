"Я ничего не хочу от Украины", - Трамп прокомментировал показания Сондланда

Президент США опроверг, что хорошо знаком с Сондлендом.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публичные свидетельства посла США в ЕС Гордона Сондленда в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента.

Об этом пишет Голос Америки.

Он процитировал свой разговор с послом Сондлендом, сведения о котором фигурировали во время слушаний.

Во время разговора с Сондлендом в ответ на вопрос посла о том, что президент хочет от Украины, президент Трамп ответил: "Я ничего не хочу. Не хочу никаких quid pro quo. Скажите Зеленскому, чтобы он сделал правильно", - зачитал свои слова Дональд Трамп с заметок.

"Я повторил это дважды", - отметил Трамп о своем разговоре с Сондлендом. "Это окончательные слова от президента Соединенных Штатов: "я ничего не хочу"", - подчеркнул Трамп.

Президент США также опроверг, что хорошо знаком с Сондлендом. "Я не знаю его очень хорошо. Не было с ним частых разговоров. Я не знаю этого человека хорошо. Все же он, похоже, является хорошим", - сказал Трамп про Сондленда.

Он отметил, что поддержка избирательной кампании Трампа от Сондленда "поступила поздно", а ранее Сондленд поддерживал других кандидатов.

62-летний Гордон Сондленд также является успешным бизнесменом и значительным донором Республиканской партии. Его считают сторонником Дональда Трампа, ведь он предоставил миллион долларов в инаугурационный комитет американского президента.

Во время слушаний в Конгрессе 20 ноября Сондленд заявил, что действовал по указанию президента США Дональда Трампа, когда общался с личным юристом президента Руди Джулиани по вопросам политики в отношении Украины.