Арахамия поддержал исключение из фракции "СН" нардепа Иванисова, который имел судимость за изнасилование

Приостановить его членство в партии нужно на время выяснения всех обстоятельств.

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия считает необходимым приостановить членство во фракции депутата Романа Иванисова, который ранее был судим за изнасилование несовершеннолетней. Об этом Арахамия написал у себя на фейсбуке.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", - написал он.

Арахамия также заявил, что в случае опровержения информации о наличии у Иванисова судимости, членство депутата во фракции будет возобновлено.

Также он анонсировал брифинг по этом вопросу 21 ноября в 12:00.

Напомним, 19 ноября сообщалось, что правоохранители подтвердили наличие судимости Иванова за изнасилование. Сегодня эту информацию на брифинге подтвердил и генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Проверка была осуществлена не нами, а соответствующими органами. И там те факты, о которых вы говорили, подтвердились. Судимость погашена и поэтому считается, что человек не является судимым на данный момент", - заявил Рябошапка.

Сам нардеп наличие судимости отрицает. На своей 18 ноября на своем фейсбуке он опубликовал справку из МВД, в которой говорится, что он по состоянию на июнь 2019 года не привлекался к уголовной ответственности, не находится в розыске и не имеет неснятой и непогашенной судом судимости.