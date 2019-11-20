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Порошенко встретился с Туском на Конгрессе ЕНП

Важное внимание в ходе встречи было уделено развитию внутренней ситуации в Украине.

Порошенко встретился с Туском на Конгрессе ЕНП
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, председатель «Европейской Солидарности» Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии встретился с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Петр Порошенко выразил благодарность Дональду Туску за его твердую многолетнюю и самоотверженную поддержку Украины на пути европейской интеграции, а также выразил надежду, что новое руководство Европейского Союза так же решительно и настойчиво будет поддерживать Украину во время своей каденции.

"Стороны обсудили развитие на Донбассе и отметили необходимость удвоения усилий по обеспечению выполнения Российской Федерацией требований по безопасности Минских договоренностей. Отмечено также, что подавляющее большинство последних шагов в мирном урегулировании было осуществлено украинской стороной без соответствующих шагов России как государства-агрессора не может считаться достаточным прогрессом. Стороны отметили, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения РФ Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - заявили в пресс-службе.

Важное внимание в ходе встречи также было уделено развитию внутренней ситуации в Украине и "выражена глубокая обеспокоенность в связи с признаками восстановления политически мотивированных преследований в Украине и увеличение давления на свободу слова и СМИ".

В конце встречи стороны договорились об укреплении отношений партнерства между партией «Европейская Солидарность» и Европейской народной партией.

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