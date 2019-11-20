Юзик прокомментировал запись его разговора с начальником полиции Кривого Рога

"Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было".

Депутат Верховной Рады Юрий Корявченков (Юзик) прокомментировал запись, на которой он "собеседует" начальника полиции Кривого Рога Сергея Лукашова.

В комментарии НВ он сказал, что встреча с участием главы Криворожского главка и депутатов "Слуги народа" состоялась в сентябре.

"Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. На нас большая ответственность. Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все", — заявил Корявченков.

Депутат настаивает, что не влиял на назначения должностных лиц в правоохранительные органы Кривого Рога.

"Никого мы не назначали и не утверждали. Мы как депутаты не имеем такого права. Кандидатура Лукашова появилась по линии Министерства внутренних дел, а именно областного начальника УВД", — сказал Корявченков.

Также депутат прокомментировал угрозы открытия криминальных производств против противников новой власти, которые якобы прозвучали на записи.

"Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий согласно закону, то действовать могут другие органы", - сказал он. Отвечая на вопрос, можно ли это расценивать, как предупреждение руководству полиции, Корявченков сказал: "Нет, я никого не предупреждал".

На публичной странице Корявченкова в фейсбуке (лидер "Слуги народа" Корниенко в эфире телеканала "НАШ" подтвердил, что это страница Корявченкова) говорится, что скандал вокруг этого разговора надуман.

"Скандал в чем? Депутаты, которым доверяют 63% нашего города, обсуждают перезапуск системы. Говорят о том, что люди не доверяют полиции и прокуратуре. Что эти органы власти должны работать вместе и помогать друг другу в истреблении наркомании, незаконных игровых залов, порностудий, прекращении незаконных операций с металлоломом и пресечении всех коррупционных схем в нашем городе", - сказал он.

Напомним, что скандал вокруг Корявченкова возник с подачи исключенного из фракции "Слуга народа" депутата Антона Полякова. Он выложил в сеть запись, на которой Юзик "учит" начальник полиции. На записи звучат фразы вроде "Делай это по моей команде", "Кто из прокурорских будет мешать, Труба будет вносить по ним".