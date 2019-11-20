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Юзик прокомментировал запись его разговора с начальником полиции Кривого Рога

"Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было".

Юзик прокомментировал запись его разговора с начальником полиции Кривого Рога
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Юрий Корявченков (Юзик) прокомментировал запись, на которой он "собеседует" начальника полиции Кривого Рога Сергея Лукашова.

В комментарии НВ он сказал, что встреча с участием главы Криворожского главка и депутатов "Слуги народа" состоялась в сентябре.

"Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. На нас большая ответственность. Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все", — заявил Корявченков.

Депутат настаивает, что не влиял на назначения должностных лиц в правоохранительные органы Кривого Рога.

"Никого мы не назначали и не утверждали. Мы как депутаты не имеем такого права. Кандидатура Лукашова появилась по линии Министерства внутренних дел, а именно областного начальника УВД", — сказал Корявченков.

Также депутат прокомментировал угрозы открытия криминальных производств против противников новой власти, которые якобы прозвучали на записи.

"Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий согласно закону, то действовать могут другие органы", - сказал он. Отвечая на вопрос, можно ли это расценивать, как предупреждение руководству полиции, Корявченков сказал: "Нет, я никого не предупреждал".

На публичной странице Корявченкова в фейсбуке (лидер "Слуги народа" Корниенко в эфире телеканала "НАШ" подтвердил, что это страница Корявченкова) говорится, что скандал вокруг этого разговора надуман.

"Скандал в чем? Депутаты, которым доверяют 63% нашего города, обсуждают перезапуск системы. Говорят о том, что люди не доверяют полиции и прокуратуре. Что эти органы власти должны работать вместе и помогать друг другу в истреблении наркомании, незаконных игровых залов, порностудий, прекращении незаконных операций с металлоломом и пресечении всех коррупционных схем в нашем городе", - сказал он.

Напомним, что скандал вокруг Корявченкова возник с подачи исключенного из фракции "Слуга народа" депутата Антона Полякова. Он выложил в сеть запись, на которой Юзик "учит" начальник полиции. На записи звучат фразы вроде "Делай это по моей команде", "Кто из прокурорских будет мешать, Труба будет вносить по ним".

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