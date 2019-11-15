Скороход и Полякова исключили из-за неголосования за проекты, по которым было общее решение фракции, - Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал официальную причину, почему нардепов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "СН". По его словам депутаты исключены за неголосование за те законопроекты, по которым есть общее решение фракции. Об этом Корниенко рассказал агентству "РБК-Украина".

"Нарушение договоренности... относительно общей позиции по тем вопросам, по которым у фракции совместная позиция. Это нарушение договоренности о голосовании... командной работы по тем вопросам, по которым есть согласие всей фракции", - заявил Корниенко.

По его словам, депутаты демонстрировали отсутствие командной работы.

"Я с ним (с Антоном Поляковым) лично проводил диалоги и беседы по очень чувствительным нашим законопроектам. Это земля, это по расчетным операторам - по ФОПам, это и №1008 (относительно деятельности органов судейского самоуправления). Кажется, он тоже не голосовал. То есть по чувствительным законам у него была своя позиция и она идеологически отличалась от фракции. То есть речь не о каких-то дисциплинарных моментах, а если человек системно не соглашается с мнением фракции, зачем нам быть вместе?", - добавил Корниенко.

В свою очередь, нардеп Поляков ранее утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету. Он также обвинял нового лидера президентской политсилы Александра Корниенко в продаже мест на округах.

Напомним, 14 ноября Скороход обвиняла власть в репрессиях. "Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли", - сказала Скороход с трибуны парламента.